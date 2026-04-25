В Хабаровске 25 апреля состоялся Большой круг Окружного казачьего общества Хабаровского края Уссурийского казачьего войска. Видеоприветствие участникам направил губернатор региона Дмитрий Демешин.

Большой круг уссурийских казаков прошёл в Хабаровске 25 апреля. Фото © Telegram/Всероссийское Казачье Общество

«Хабаровский край — это Дальневосточный форпост России. Здесь, на берегах Амура, казачье братство веками служило и служит Отечеству. Именно казаки – первые русские люди, которые пришли на берег Амура и до сих пор остаются надёжной опорой государства, хранителями порядка, защитниками земли русской», — сказал глава региона, также отметив мужество уссурийских казаков в зоне СВО.

К собравшимся обратился и атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Он подчеркнул личное внимание президента Владимира Путина к развитию российского казачества, напомнив о недавнем утверждении символики Всероссийского казачьего общества.

«Сегодня, именно сегодня, пишется современная история российского казачества. Ее мы пишем. И каким почерком мы её напишем — будут судить наши дети и внуки», — заявил Кузнецов, призвав казаков выполнить задачи, доверенные государством в это историческое время.

С докладом о проделанной работе выступил врио атамана Окружного общества Максим Алексеев. Он сообщил, что более 200 из свыше 600 казаков округа уже приняли участие в специальной военной операции. Ведётся системная подготовка на полигонах, организована регулярная доставка гуманитарной помощи на фронт, развивается система непрерывного казачьего образования и работа с молодёжью.

Участники круга единогласно проголосовали за выдвижение Евгения Процевского на должность атамана Уссурийского казачьего войска. Также были приняты решения о внесении изменений в устав и включении в состав округа двух первичных организаций — ГКО Николо-Александровская и станица Пермская. Состоялось награждение отличившихся казаков. Для дальневосточного казачества начинается новый этап развития с усилением взаимодействия с государством.

Раннее президент России Владимир Путин 3 апреля подписал указ о приёме в гражданство РФ, в числе новых россиян — француз Фредерик Аникин, потомственный казак. Он родился близ Марселя и однажды увидел у бабушки с дедушкой старые фото предков в казачьей форме. Его фамилия связана с хутором Аникин в Ростовской области, где, по преданию, предок — беглый крепостной — построил курень.