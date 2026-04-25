25 апреля, 20:05

Плазма летит к Земле: После вспышек на Солнце 25 апреля возможны магнитные бури

На Солнце 25 апреля произошли две сильные вспышки класса М

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Open stock 01

На Солнце в субботу произошли две сильные вспышки. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Первое событие зафиксировали 25 апреля в 10:59 по московскому времени. В группе пятен 4423 зарегистрировали вспышку класса М1.3. Она продлилась 7 минут.

Вторая вспышка произошла в 17:30. В группе пятен 4424 зафиксировали вспышку класса М1.1. Её продолжительность составила 10 минут.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения. Всего есть пять классов: A, B, C, M и X. Самый мощный – класс X. Вспышка класса М относится к сильным событиям.

Такие явления могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Достигая Земли, облака плазмы провоцируют магнитные бури.

Сирота Вселенной: Астрономы раскрыли тайну происхождения «инопланетного корабля»

Ранее учёный предупредил об астероидах-невидимках, которые реально опасны для Земли. Такие объекты приближаются со стороны Солнца и их трудно обнаружить наземными средствами – как Челябинский метеорит. По словам специалиста, столкновения с подобными телами случаются несколько раз за столетие.

Юния Ларсон
