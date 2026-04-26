Напавший на врачей в Махачкале оказался работником управления образования

Обвиняемый в нападении на врачей в Махачкале работает в управлении образования. 31-летний Шамиль Сурхаев занимает должность ведущего специалиста в управлении образования Гумбетовского района Дагестана. Эта информация прозвучала на суде по избранию меры пресечения.

«Являясь государственным служащим, а именно — ведущим специалистом управления образования муниципального района «Гумбетовский район», совершил общественно опасное деяние в медицинском учреждении, где напал на двух медицинских сотрудников», — цитирует следователя «РИА Новости».

Мужчина уточнил, что в управлении образования он отвечает за спортивное направление. Его должность называется «ведущий специалист по спорту».

Напомним, в Махачкале в больнице имени Вишневского посетитель напал на медработников. Мужчина нанёс двум врачам не менее двух колото-резаных ранений. Удары пришлись в область жизненно важных органов. Один врач попал в реанимацию. Второй находится в стабильном состоянии. Следователи возбудили уголовное дело о нападении на медиков. На допросе нападавший признался, что в день атаки употреблял наркотики.