26 апреля, 00:40

Полиция не дала бульдозеру убрать упавший дрон в Румынии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vlad Ispas

Румынская полиция не дала бульдозеру убрать упавший в городе Галац беспилотник. Об инциденте рассказал телеканал Digi 24.

«Сотрудника фирмы по уборке улиц в Галаце отправили поднять упавший дрон с помощью бульдозера-экскаватора. <...> Однако его остановили полицейские, перекрывшие улицу», — указано в материале.

Водитель бульдозера объяснил полицейским, что он приехал забрать упавший дрон. Сотрудник правоохранительных органов спросил, кто его отправил. В итоге технику не пустили к месту падения.

В Британии открестились от слухов о перехвате дрона у границ Румынии

Ранее Министерство обороны Румынии заявило об инциденте с дроном в городе Галац на юго-востоке страны. Обломки беспилотника залетели с территории Украины. Дрон повредил хозяйственную пристройку к жилому дому и опору ЛЭП. В результате ЧП никто не пострадал. Российский посол назвал происшествие украинской провокацией.

Лия Мурадьян
