Деньги придут раньше: Россиянам объяснили, кто получит пенсию за май уже в апреле

Часть российских пенсионеров получат пенсию за май досрочно – уже в апреле. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Социального фонда России.

Досрочная выплата коснётся всех, кому деньги перечисляют через банк. Подавать заявление не требуется – средства переведут автоматически.

Кто получит деньги до 30 апреля Пенсионеры, которым выплаты обычно приходят с 1 по 4 число месяца. Речь идёт обо всех видах пенсий: страховых;

социальных;

накопительных;

по старости;

по инвалидности.

Если вместе с пенсией человек получает другие выплаты фонда, они тоже придут заранее.

С 5 мая перечисления через банк вернутся к обычному графику.

Как получат пенсию те, кто ждёт деньги по почте Для тех, кто получает пенсию через «Почту России», выплаты придут по обычному графику. Почтальоны начнут разносить деньги на дом 2-3 мая. С этих же дат их можно будет получить в отделениях. Доставка через почту продлится до 25 мая.

