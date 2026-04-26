Деньги придут раньше: Россиянам объяснили, кто получит пенсию за май уже в апреле
Часть российских пенсионеров получат пенсию за май досрочно – уже в апреле. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Социального фонда России.
Досрочная выплата коснётся всех, кому деньги перечисляют через банк. Подавать заявление не требуется – средства переведут автоматически.
Кто получит деньги до 30 апреля
Пенсионеры, которым выплаты обычно приходят с 1 по 4 число месяца. Речь идёт обо всех видах пенсий:
- страховых;
- социальных;
- накопительных;
- по старости;
- по инвалидности.
Если вместе с пенсией человек получает другие выплаты фонда, они тоже придут заранее.
С 5 мая перечисления через банк вернутся к обычному графику.
Как получат пенсию те, кто ждёт деньги по почте
Для тех, кто получает пенсию через «Почту России», выплаты придут по обычному графику. Почтальоны начнут разносить деньги на дом 2-3 мая. С этих же дат их можно будет получить в отделениях. Доставка через почту продлится до 25 мая.
