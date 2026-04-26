26 апреля, 03:21

Трамп упал на охранника при эвакуации после стрельбы на приёме

Обложка © X / Republicans against Trump

Обложка © X / Republicans against Trump

Дональд Трамп споткнулся и упал на охранника во время эвакуации после стрельбы на ужине. Видео с трансляции зафиксировало момент, когда президент США покидал зал в окружении охраны.

Трамп упал во время эвакуации после стрельбы. Видео © X / Republicans against Trump

После выстрелов на сцену выбежали агенты Секретной службы с оружием. Они окружили президента. Сидевшие команду пригнуться. Люди стали прятаться под стол. Агенты помогли Трампу подняться.

Вэнса эвакуировали первым после начала стрельбы на мероприятии с Трампом
Вэнса эвакуировали первым после начала стрельбы на мероприятии с Трампом

Затем президент США оступился и повис на руках охранников. Сотрудники службы безопасности быстро подняли американского лидера и вывели его из зала.

Напомним, в субботу вечером в отеле Washington Hilton во время традиционного ужина с участием президента США произошла стрельба. Около 2,6 тысячи гостей находились в зале, когда в прилегающей зоне досмотра мужчина открыл огонь. Очевидцы насчитали от пяти до восьми выстрелов. По официальным данным, стрелок задержан, его мотивы устанавливаются ФБР. Ранение получил сотрудник Секретной службы — пуля попала в бронежилет.

Трамп показал лицо стрелявшего на приёме с его участием в Вашингтоне
Трамп показал лицо стрелявшего на приёме с его участием в Вашингтоне

Лия Мурадьян
