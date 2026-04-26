Не только поломка или пустая кассета: Россиянам объяснили, почему банкомат может не выдать деньги

Банкомат способен заблокировать операцию не только из-за поломки или пустой кассеты. Доцент РЭУ им. Плеханова Татьяна Белянчикова объяснила агентству «Прайм», что кредитные организации часто действуют на опережение, пытаясь пресечь мошенничество и отмывание капиталов.

Главный сигнал для системы — необычная активность: попытка снять крупную сумму в другом городе или стране, резкое увеличение числа операций с наличными, подозрительное происхождение средств. В таких случаях банк вправе приостановить транзакцию до выяснения обстоятельств.

Экономист советует не паниковать, а сразу звонить на горячую линию: оператор поможет пройти идентификацию и подтвердить, что деньги снимает законный владелец. Если потребуется, придётся предоставить документы о происхождении средств.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести механизм бесплатного снятия наличных в любых банкоматах на территории России. Речь идет о лимите, который может составить до 10 тысяч рублей.