Украинский генерал Артём Богомолов, назначенный командующим 10-го армейского корпуса может обернуться скандалом. Собеседник РИА «Новости» сообщил, что ещё в 2014 году Богомолов, занимая должность начальника штаба в/ч А1048 (169-й учебный центр «Десна»), попался на вымогательстве денег у подчинённых.

За «непривлечение к ответственности» он лично собирал дань с военнослужащих. При обыске у него нашли десятки тысяч гривен, 300 граммов янтаря и дневник с фамилиями «должников».

Суд приговорил Богомолова к двум годам тюрьмы, но наказание заменили на удержание 15% зарплаты. По данным источника, избежать реального срока полковнику помогли связи в окружении тогдашнего президента Петра Порошенко*.

Уже в 2019 году Богомолов получил назначение командиром 72-й отдельной механизированной бригады, возможно в обмен на обеспечение «нужных голосов» военных на выборах. Теперь генерал возглавляет 10-й армейский корпус.

Ранее сообщалось, что командование 159-й отдельной пехотной бригады ВСУ, действующей под Волчанском в Харьковской области, требует от родственников пропавших без вести военнослужащих скрывать места их последнего выхода на связь. Это делается для того, чтобы не завышать официальное число потерь.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.