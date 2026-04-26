С начала апреля наши военные из группировки «Север» уничтожили больше 25 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинской армии на харьковском направлении. Об этом ТАСС рассказал оператор ударного БПЛА группировки войск с позывным Гефест.

Он объяснил, что даже несмотря на попытки украинских солдат спрятать свои станции-глушилки, наши операторы находят их с помощью дронов на оптоволокне. Гефест добавил, что для этого российские военные используют разные виды ударных и разведывательных беспилотников.

«Оптике без разницы на РЭБ, она спокойно обнаруживает и сжигает станции», — сказал он.

Ранее танкисты Южной группировки войск точным попаданием в окно уничтожили до восьми украинских военных на константиновском направлении. Как рассказал командир, танку нужно было сделать всего один прицельный выстрел в окно здания, где прятался противник.