Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 08:17

Стали известны обстоятельства внезапной смерти Героя России Алексея Петрова

Обложка © MAX / aisen_nikolaev

Герой России Алексей Петров скончался предположительно из-за внезапного ухудшения самочувствия по пути к другу в Хангаласском районе Якутии, точная причина смерти будет установлена экспертизой. Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов.

По решению главы Якутии создана правительственная комиссия, которая занимается организацией прощания и помощью родным. Прощание планируется 28 апреля в Якутске, 29 апреля — в Верхневилюйске, 30 апреля — в родном Магасском наслеге.

Михайлов отметил в беседе с ТАСС, что сейчас главное — поддержать семью и боевых товарищей. По предварительным данным, Петров почувствовал себя плохо в поездке, после чего была вызвана скорая.

Якутянину Алексею Петрову с позывным Медведь присвоили звание Героя России

Ранее Life.ru рассказывал, что в Якутии скоропостижно скончался Герой России Алексей Петров, сражавшийся на СВО под позывным Медведь. Военнослужащий пролил много крови, защищая Донбасс и лишился обеих ног в одном из ожесточённых сражений.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • утраты
  • Общество
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar