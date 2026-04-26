Стали известны обстоятельства внезапной смерти Героя России Алексея Петрова

Герой России Алексей Петров скончался предположительно из-за внезапного ухудшения самочувствия по пути к другу в Хангаласском районе Якутии, точная причина смерти будет установлена экспертизой. Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов.

По решению главы Якутии создана правительственная комиссия, которая занимается организацией прощания и помощью родным. Прощание планируется 28 апреля в Якутске, 29 апреля — в Верхневилюйске, 30 апреля — в родном Магасском наслеге.

Михайлов отметил в беседе с ТАСС, что сейчас главное — поддержать семью и боевых товарищей. По предварительным данным, Петров почувствовал себя плохо в поездке, после чего была вызвана скорая.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Якутии скоропостижно скончался Герой России Алексей Петров, сражавшийся на СВО под позывным Медведь. Военнослужащий пролил много крови, защищая Донбасс и лишился обеих ног в одном из ожесточённых сражений.