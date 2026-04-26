Больница в Севастополе продолжает работу после падения обломков БПЛА

Первая городская больница в Севастополе, в кардиологическое отделение которой попали обломки беспилотника, работает как обычно. Об этом рассказали в пресс-службе правительства города.

«В отделении кардиологии выбиты два окна. На работу медучереждерия это никак не повлияло», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на воскресенье городские власти сообщили, что обломки украинского дрона попали в кардиологическое отделение первой городской больницы. При этом пострадал один человек — его ранило осколками. Ему сразу оказали всю необходимую медицинскую помощь.