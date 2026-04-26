В курских храмах прозвучал колокольный перезвон в годовщину освобождения от ВСУ

В годовщину освобождения Курской области от украинских войск губернатор Александр Хинштейн, военные, волонтёры и жители приграничных районов возложили цветы в память о погибших. В воскресенье прошёл митинг, а также церемония у камня, который заложили на месте будущего памятника героям, спасавшим мирных людей от агрессии ВСУ.

В Курской области почтили память погибших в годовщину освобождения от ВСУ. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

В Курской области почтили память погибших в годовщину освобождения от ВСУ. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

В мероприятии участвовали губернатор, представители правительства региона, военнослужащие, общественники и жители приграничья.

«26 апреля — знаменательная дата для Курской области и для всей России. Сегодня отмечаем первую годовщину освобождения территории нашего региона от ВСУ. Возложили цветы в парке «Патриот» у закладного камня на месте будущего памятника», — написал Хинштейн.

В Курской области почтили память погибших в годовщину освобождения от ВСУ. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

В Курской области почтили память погибших в годовщину освобождения от ВСУ. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Сегодня в 12 часов по всей Курской области прозвучал колокольный звон. Власти призвали местных жителей в этот момент остановиться и помянуть ушедших, а также мысленно поддержать тех, кто сейчас находится в зоне спецоперации.

Напомним, 26 апреля подразделения Вооружённых сил Украины были полностью выдавлены с территории Курской области. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Однако позже президент России после торжественных мероприятий в честь юбилея Победы рассказал журналистам, что ВСУ предприняли несколько попыток прорыва в Курскую область в дни перемирия, однако эти атаки были отбиты. Противник, по его словам, понёс большие потери.