Puma подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Немецкий производитель спортивной экипировки Puma подал заявку на регистрацию товарного знака в России. Документы поступили в Роспатент 16 апреля 2026 года из Германии от компании «Пума СЕ».

Бренд хотят зарегистрировать сразу по трём классам Международной классификации товаров и услуг: №29, 8 и 25. В эти категории входят сумки, одежда для защиты от травм, а также спортивные и повседневные вещи.

В марте 2022 года Puma приостановила продажи на российском рынке.

