26 апреля, 09:37

Puma подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sorbis

Немецкий производитель спортивной экипировки Puma подал заявку на регистрацию товарного знака в России. Документы поступили в Роспатент 16 апреля 2026 года из Германии от компании «Пума СЕ».

Бренд хотят зарегистрировать сразу по трём классам Международной классификации товаров и услуг: №29, 8 и 25. В эти категории входят сумки, одежда для защиты от травм, а также спортивные и повседневные вещи.

В марте 2022 года Puma приостановила продажи на российском рынке.

Nike продлил действие трёх товарных знаков в России до 2036 года

Ранее стало известно, что американская компания Apple продлила срок действия ряда своих товарных знаков в России до 2036 года. Под угрозой истечения в 2026 году оказались сразу несколько знаковых для Apple товарных знаков: наименования операционной системы, культового смартфона, облачного сервиса и даже графический символ — надкушенное яблоко.

Александра Мышляева
