Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что кризис в европейских странах усугубляется в нескольких областях. В интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» он отметил, что ситуация ухудшается как в экономике и безопасности, так и в «понимании себя и своих основных ориентиров».

«Кризис в Европе усугубляется. Это кризисы экономические, это кризисы экзистенциальные, и кризис в области безопасности, а главное — кризис в понимании себя и своих основных ориентиров», — объяснил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что текущие проблемы европейских стран связаны не только с экономическими трудностями, но и с глубокими внутренними кризисами, которые затрудняют самоопределение и определение приоритетов

Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что экономика Германии оказалась в затяжном негативном тренде, который может привести к серьёзным последствиям. По его словам, страна ступает в «долину смерти».