Песков запретил ЕС списывать все свои внутренние проблемы на Россию
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Европейские лидеры едва ли смогут выставить Россию виновной во всех внутренних проблемах. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента РФ Павел Зарубил в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
Большая и сильная Россия представляется европейцам «идеальным внешним врагом», которого удобно использовать в пропагандистских целях, добавил спикер Кремля.
«Приведёт ли это к чему-то хорошему? Удастся ли им всё списать на нас? Вряд ли, конечно», — указал Песков.
Также Дмитрий Песков подчеркнул, что кризис в европейских странах усугубляется одновременно в нескольких сферах: в экономике, безопасности, а также в «понимании себя и своих основных ориентиров». По его оценке, некоторые из этих проблем можно считать экзистенциальными.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.