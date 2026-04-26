26 апреля, 09:58

«Образцовый враг»: Песков запретил ЕС списывать свои проблемы на Россию

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Европейские лидеры едва ли смогут выставить Россию виновной во всех внутренних проблемах. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента РФ Павел Зарубил в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Большая и сильная Россия представляется европейцам «идеальным внешним врагом», которого удобно использовать в пропагандистских целях, добавил спикер Кремля.

«Приведёт ли это к чему-то хорошему? Удастся ли им всё списать на нас? Вряд ли, конечно», — указал Песков.

Песков назвал неразумным провозглашение России главной угрозой для Европы
Также Дмитрий Песков подчеркнул, что кризис в европейских странах усугубляется одновременно в нескольких сферах: в экономике, безопасности, а также в «понимании себя и своих основных ориентиров». По его оценке, некоторые из этих проблем можно считать экзистенциальными.

Юрий Лысенко
