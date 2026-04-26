Песков заявил об истерике киевского режима из-за осознания болезненных решений
Киевский режим постепенно понимает: впереди будут только более тяжёлые и неприятные решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Именно это, по словам представителя Кремля, и вызывает истерику на Украине.
«Дальше будет хуже. Дальше нужно будет принимать ещё более болезненные решения. И они это начинают понимать, отсюда истерика», — сказал Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
Ранее Песков говорил, что новые санкции Евросоюза — это негатив, но Россия уже накопила большой опыт в том, чтобы справляться с такими ограничениями. Любое незаконное давление, по его словам, вредит, но сегодня Москва так хорошо научилась этому противостоять, что может работать в обычном режиме без сбоев и сводить к минимуму потери от любых решений, которые принимает Брюссель.
