Песков заявил об истерике киевского режима из-за осознания болезненных решений

Киевский режим постепенно понимает: впереди будут только более тяжёлые и неприятные решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Именно это, по словам представителя Кремля, и вызывает истерику на Украине.

«Дальше будет хуже. Дальше нужно будет принимать ещё более болезненные решения. И они это начинают понимать, отсюда истерика», — сказал Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Ранее Песков говорил, что новые санкции Евросоюза — это негатив, но Россия уже накопила большой опыт в том, чтобы справляться с такими ограничениями. Любое незаконное давление, по его словам, вредит, но сегодня Москва так хорошо научилась этому противостоять, что может работать в обычном режиме без сбоев и сводить к минимуму потери от любых решений, которые принимает Брюссель.