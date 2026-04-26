Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действующие европейские политики неизбежно покинут свои посты. Их место займут другие общественные силы, однако предсказать их идеологию сейчас затруднительно.

«Какие это будут силы? Германия — крупнейшая европейская держава с мощнейшей экономикой и дисциплинированным обществом. В какую сторону пойдёт всё, я бы не взялся говорить сейчас», — поделился представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Песков напомнил, что история уже знает примеры, когда к рычагам управления приходили реваншисты. Такие движения возникали на волне требования отомстить за годы унижения страны и под лозунгами создания сильной армии.

В Кремле, судя по всему, внимательно следят за социально-политическими процессами в Европе. Однако официальных прогнозов о том, какой вектор развития выберет, например, ФРГ, в Москве пока не делают, ограничиваясь констатацией нестабильности.

Ранее Песков жёстко раскритиковал заявления польского премьера Дональда Туска о якобы готовящемся нападении России на НАТО. В Кремле его слова назвали проявлением «оголтелого милитаризма». Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, в интервью Такеру Карлсону уже подробно объяснял, что ни интересов, ни причин воевать с альянсом у Москвы нет.