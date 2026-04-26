Сибига в годовщину аварии на ЧАЭС захотел привлечь Россию к «ответственности»

В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия якобы угрожает глобальной безопасности, и потребовал привлечь её к ответственности. Пост он опубликовал в соцсети X.

Сибига обвинил Россию в безрассудных действиях и сказал, что использовать ядерные риски как оружие недопустимо — с этим нужно решительно бороться. По его словам, нельзя мириться с «ядерным принуждением».

«Международное сообщество должно сохранять единство в привлечении России к ответственности, укреплении ядерной безопасности и обеспечении того, чтобы трагедии прошлого никогда не повторились», — написал министр.

26 апреля исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — самой крупной техногенной катастрофы по масштабам ущерба и последствий. Станция находится примерно в 15 километрах от города Чернобыль, в Киевской области. Больше всего от аварии пострадала Белоруссия: там радиоактивным загрязнением покрыто около 23% территории.

Напомним, что из 30-километровой зоны вокруг Чернобыльской АЭС пришлось вывезти около 400 тысяч человек. Радиацией загрязнило почти 160 тысяч квадратных километров земли. В ликвидации последствий аварии участвовали больше 600 тысяч советских граждан — пожарные, военные, учёные, строители, шахтёры, врачи и сотрудники научных институтов. Их мужество помогло снизить масштабы катастрофы.