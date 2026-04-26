Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил партийную принадлежность с верой и отказался раскрывать о ней информацию. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналиста ИС «Вести» Павла Зарубина о том, состоял ли он когда-то в ЛДПР.

«Партийная принадлежность — это как вера, это очень дискретно», — подчеркнул Песков в беседе с репортёром.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин признался, что однажды получил очень дельный совет от создателя ЛДПР Владимира Жириновского. Чиновник должен был встретиться в Госдуме с фракциями как кандидат на пост премьера и ждал острых вопросов и пристального внимания к себе. Жириновский смог его успокоить всего лишь одной точной фразой.