Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 11:07

Песков не стал раскрывать свою партийную принадлежность, сравнив её с верой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил партийную принадлежность с верой и отказался раскрывать о ней информацию. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналиста ИС «Вести» Павла Зарубина о том, состоял ли он когда-то в ЛДПР.

«Партийная принадлежность — это как вера, это очень дискретно», подчеркнул Песков в беседе с репортёром.

«Мастер анализа и эпатажа»: Путин назвал Жириновского одним из ярчайших политиков
«Мастер анализа и эпатажа»: Путин назвал Жириновского одним из ярчайших политиков

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин признался, что однажды получил очень дельный совет от создателя ЛДПР Владимира Жириновского. Чиновник должен был встретиться в Госдуме с фракциями как кандидат на пост премьера и ждал острых вопросов и пристального внимания к себе. Жириновский смог его успокоить всего лишь одной точной фразой.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar