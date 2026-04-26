Папа римский напомнил о важности мирного атома в годовщину Чернобыльской аварии
Папа Римский Лев XIV в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС напомнил о важности ответственности при использовании атома — он должен служить только миру. В результате той катастрофы было выброшено более 8 тонн сильнейших радиоактивных веществ.
«Сегодня исполняется 40 лет со дня трагической Чернобыльской аварии, которая оставила глубокий след на совести человечества. Это остаётся напоминанием о рисках, связанных с использованием всё более мощных технологий», — сказал понтифик после воскресной проповеди.
Он выразил надежду, что при принятии решений всегда будут преобладать рассудительность и ответственность, и атомная энергия будет использоваться исключительно ради жизни и мира.
Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС в Киевской области произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний на четвёртом энергоблоке взорвался и загорелся реактор. Это крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики. Радиоактивному загрязнению подверглись больше 200 тысяч квадратных километров. Из 30-километровой зоны вокруг Чернобыльской АЭС пришлось вывезти около 400 тысяч человек. Радиацией загрязнило почти 160 тысяч квадратных километров земли. В ликвидации последствий аварии участвовали больше 600 тысяч советских людей.
