«Кто-то обидел»: Вороны ополчились на лысых посетителей фуд-холла

В Сингапуре вороны, которые живут рядом с популярным фуд-холлом, начали нападать на лысых посетителей, пишет Mothership. Три птицы атакуют мужчин у одного из крупнейших в городе кафе. За неделю пострадало 10 человек.

«В последнее время это происходит каждый день. Две или три птицы постоянно летают вокруг», — рассказал владелец заведения.

По его словам, нападения начались примерно 16 апреля, причём птицы пикируют только на лысых или лысеющих мужчин. Работники фуд-холла думают, что вороны свили гнездо неподалёку и защищают птенцов. Представитель общества защиты животных объяснил, что у ворон отличная зрительная память.

«Кто-то лысый обидел этих ворон, и теперь они нападают на всех лысых», — сказал он.

В конце марта власти Сингапура возобновили отстрел ворон, который раньше был запрещён. За последние годы птиц стало очень много, и они всё чаще атакуют людей. Если в 2020 году зафиксировали всего 460 таких случаев, то в 2025-м их было уже больше двух тысяч.

