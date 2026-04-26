Минобороны Румынии отправило группу к границе Украины для изучения обломков БПЛА
Специалисты Минобороны и разведки Румынии выехали в уезд Тулча для изучения фрагментов беспилотника. Обломки нашли между сёлами Лункавица и Вэкэрень у границы Украины, сообщило румынское оборонное ведомство.
Информация об обнаружении обломков БПЛА поступила в воскресенье. Район находки находится буквально в нескольких метрах от украинской границы. Кому именно принадлежал аппарат, в ведомстве не уточнили.
«Периметр был оцеплен сотрудниками МВД. Смешанная группа специалистов Минобороны и службы разведки направляется на место для изучения ситуации и изъятия фрагментов для проведения экспертизы», — говорится в сообщении румынского МО.
Расследованием инцидента занялась прокуратура при Апелляционном суде Констанцы.
Днём ранее Министерство обороны Румынии заявило об инциденте с дроном в городе Галац на юго-востоке страны. Обломки дрона, залетевшего с территории Украины, повредили пристройку к дому и опору ЛЭП. Никто не пострадал. В посольстве РФ назвали случившееся провокацией Киева.
