Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 12:28

Минобороны Румынии отправило группу к границе Украины для изучения обломков БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

Специалисты Минобороны и разведки Румынии выехали в уезд Тулча для изучения фрагментов беспилотника. Обломки нашли между сёлами Лункавица и Вэкэрень у границы Украины, сообщило румынское оборонное ведомство.

Информация об обнаружении обломков БПЛА поступила в воскресенье. Район находки находится буквально в нескольких метрах от украинской границы. Кому именно принадлежал аппарат, в ведомстве не уточнили.

«Периметр был оцеплен сотрудниками МВД. Смешанная группа специалистов Минобороны и службы разведки направляется на место для изучения ситуации и изъятия фрагментов для проведения экспертизы», — говорится в сообщении румынского МО.

Расследованием инцидента занялась прокуратура при Апелляционном суде Констанцы.

В Британии открестились от слухов о перехвате дрона у границ Румынии

Днём ранее Министерство обороны Румынии заявило об инциденте с дроном в городе Галац на юго-востоке страны. Обломки дрона, залетевшего с территории Украины, повредили пристройку к дому и опору ЛЭП. Никто не пострадал. В посольстве РФ назвали случившееся провокацией Киева.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • румыния
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar