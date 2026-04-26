26 апреля, 13:39

В Румынии ввели пожизненное наказание за убийство женщин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creative Lab

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creative Lab

Президент Румынии Никушор Дан подписал закон о борьбе с «фемицидом» — умышленным убийством женщины. Понятие впервые закрепили в национальном законодательстве, сообщает Agerpres.

За такое преступление теперь грозит лишение свободы на срок от 15 до 25 лет либо пожизненное заключение. Ранее подобные дела квалифицировали как просто жестокое убийство.

«Насилие в отношении женщин — одна из самых унизительных и оскорбительных форм поведения. Этот вид агрессии слишком долго либо игнорировался, либо недостаточно пресекался, что приводило к драматическим последствиям», — заявил румынский лидер.

Норма распространяется, в том числе на девушек, не достигших 18 лет. В законе уточняется, что фемицид является формой гендерного насилия.

Меркачёва призвала давать второй шанс подросткам, нарушившим закон впервые

Ранее министерство юстиции США внесло изменения в регламент приведения в исполнение смертных приговоров. Как сообщает CBS, федеральных преступников теперь могут казнить не только с помощью смертельной инъекции, но и через расстрел или газовую камеру. Кроме того, ведомство намерено ускорить процедуры по делам о смертной казни и вернуться к протоколу инъекций, действовавшему при администрации Дональда Трампа.

Александра Мышляева
