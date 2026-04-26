При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель, пятеро ранены

Под ударами Вооружённых сил Украины оказались Шебекинский и Белгородский округа Белгородской области, в результате погиб один мирный житель и ещё пять человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Вознесеновка FPV-дрон атаковал частный дом. Мужчина с множественными осколочными ранениями скончался по пути в больницу. В том же округе пострадала женщина — с осколочным ранением шеи её доставляют в городскую больницу №2 Белгорода.

В посёлке Разумное дроны нанесли удары по двум коммерческим объектам. Пострадали две женщины: у одной диагностирована баротравма (после оказания помощи госпитализация не потребовалась), у другой — осколочные ранения мягких тканей живота. Повреждены также восемь легковых автомобилей.

В городе Шебекино две женщины получили баротравмы от удара БПЛА. Им оказали помощь в белгородской горбольнице №2, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно. В одном из домов повреждены остекление, забор и фасад.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в утренние часы 26 апреля (с 07:00 до 09:00 по Москве) российские средства ПВО сбили 49 украинских беспилотников. Дроны были перехвачены над Белгородской, Вологодской и Ярославской областями, а также над Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.