В результате удара украинского беспилотника по Шебекино пострадали две женщины. Как выяснил SHOT, раненые — мать и бабушка 29-летнего Ивана, который год назад перешёл на сторону врага.

Около года назад при обстреле города погиб отец перебежчика. Мужчину госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ, но врачи не смогли его спасти.

Сам Иван связался с вербовщиками из Харькова, после чего переехал на Украину. Позднее он вступил в запрещённую в РФ группировку «Азов»*, чтобы воевать в составе ВСУ.

Ранее в Булгаковке (Кременский округ ЛНР) украинский дрон вечером ударил по мирным жителям. Погибли трое молодых людей. Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что БПЛА прицельно атаковал компанию прямо на улице у дома.

