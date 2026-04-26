Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 13:48

Мать и бабушка предателя из Шебекина пострадали при ударе ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В результате удара украинского беспилотника по Шебекино пострадали две женщины. Как выяснил SHOT, раненые — мать и бабушка 29-летнего Ивана, который год назад перешёл на сторону врага.

Около года назад при обстреле города погиб отец перебежчика. Мужчину госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ, но врачи не смогли его спасти.

Сам Иван связался с вербовщиками из Харькова, после чего переехал на Украину. Позднее он вступил в запрещённую в РФ группировку «Азов»*, чтобы воевать в составе ВСУ.

Ранее в Булгаковке (Кременский округ ЛНР) украинский дрон вечером ударил по мирным жителям. Погибли трое молодых людей. Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что БПЛА прицельно атаковал компанию прямо на улице у дома.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar