Развожаев: Бронеплёнка на окнах больницы спасла пациента при атаке дронов ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскрыл детали спасения пациента горбольницы №1, в которую попали осколки украинского дрона. Жизнь мужчине сохранила обычная, на первый взгляд, бронеплёнка, которой заранее оклеили стёкла.

«Было попадание в нашу больницу, в одну из палат. То, что бронеплёнкой вовремя всё обклеили, спасло жизнь пациенту. Он получил травму, но незначительную», — сообщил глава региона.

Эту меру приняли не случайно. Власти начали укреплять окна соцобъектов после того, как ВСУ перешли к тактике регулярных обстрелов города беспилотниками и ракетами.

В результате ударов повреждены более 50 частных и многоквартирных домов, выбиты окна, пробиты балконы. Ущерб нанесён также Академии хореографии, магазинам и железнодорожной контактной сети. Но пациент, которого защитила плёнка, сейчас, благодаря врачам, вне опасности.

Напомним, массированная атака на город-герой произошла в ночь на 26 апреля. Всего, по данным Развожаева, противник направил на Севастополь около сотни дронов. Большинство из них сбили, однако без последствий не обошлось. Один человек погиб, несколько взрослых получили ранения средней тяжести.