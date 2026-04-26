108 тыс. человек переехали в Грузию из России, Украины и Белоруссии с начала СВО

Грузинские власти подсчитали, сколько граждан России, Украины и Белоруссии перебрались в республику с начала СВО в 2022 году. Цифры со ссылкой на официальные источники опубликовал местный портал Business Media.

Общее число переселенцев из трёх стран превысило 108 тысяч человек. Из них 72,5 тысячи — россияне, 24,4 тысячи — украинцы и 11,3 тысячи — белорусы. К 2025 году выходцы из этих государств составили 2,6% всего населения страны.

Любопытно, что естественный прирост в Грузии отрицательный — смертность превышает рождаемость на 31,8 тысячи человек. Однако общая численность населения всё равно выросла до 3,9 миллиона, и случилось это исключительно за счёт иностранцев.

Наибольший наплыв граждан РФ пришёлся на 2022 год — 56,4 тысячи человек. На следующий год добавились ещё 17,3 тысячи. В 2024 году число постоянно живущих в Грузии россиян уменьшилось на пару тысяч, но в 2025-м снова прибавило почти тысячу. Большинство из них осели в Тбилиси и Батуми.

С украинцами картина иная: пик также пришёлся на 2022 год (18,7 тысячи), затем последовало небольшое сокращение, а с 2024 года поток снова пошёл вверх — плюс 2 тысячи и ещё 3,3 тысячи в 2025-м. А вот белорусское присутствие в республике неуклонно снижается. После первоначального наплыва в 12,5 тысячи их число с каждым годом сокращалось, и к 2025-му стало меньше на 127 человек.

Всего в Грузии сейчас проживает 257 тысяч иностранцев. Граждане России, Украины, Белоруссии, США и стран Евросоюза могут находиться в республике без визы и регистрации целый год. А подать заявку на вид на жительство разрешается тем, кто провёл на грузинской территории не менее 183 дней за последние полгода.

Ранее сообщалось, что с августа прошлого года Украину покинули около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Общее число украинцев, находящихся за границей, достигло 5,6 млн человек. Аналитики пришли к выводу, что речь идёт о каждом седьмом представителе данной возрастной группы. Эти цифры составляют одну треть от общего числа граждан, эмигрировавших в течение всего 2025 года.