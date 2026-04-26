Московский проспект в Ярославле открыли после устранения последствий атак БПЛА

В Ярославле восстановили движение по Московскому проспекту от улицы Калинина в сторону столицы. Об этом сообщил Telegram-канал областной Госавтоинспекции.

Ранее ведомство информировало о перекрытии трассы М-8 «Холмогоры» в связи с ликвидацией последствий атак беспилотников. Для объезда водителям предлагали два маршрута: через Тутаев — Шопшу в направлении Ярославля и Вологды, а также через Иваново — Шопшу в сторону Костромы и Москвы.