Московский проспект в Ярославле открыли после устранения последствий атак БПЛА
В Ярославле восстановили движение по Московскому проспекту от улицы Калинина в сторону столицы. Об этом сообщил Telegram-канал областной Госавтоинспекции.
«Движение по Московскому проспекту восстановлено», — говорится в публикации.
Ранее ведомство информировало о перекрытии трассы М-8 «Холмогоры» в связи с ликвидацией последствий атак беспилотников. Для объезда водителям предлагали два маршрута: через Тутаев — Шопшу в направлении Ярославля и Вологды, а также через Иваново — Шопшу в сторону Костромы и Москвы.
Как сообщалось ранее, в ночь на 26 апреля в Ярославле прогремело около пятнадцати взрывов. Городское небо патрулировала ПВО, звучала сирена воздушной тревоги. Работу аэропорта временно приостановили, однако к настоящему моменту воздушная гавань работает в штатном режиме.
