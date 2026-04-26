26 апреля, 13:59

Московский проспект в Ярославле открыли после устранения последствий атак БПЛА

Обложка © Life.ru

В Ярославле восстановили движение по Московскому проспекту от улицы Калинина в сторону столицы. Об этом сообщил Telegram-канал областной Госавтоинспекции.

«Движение по Московскому проспекту восстановлено», — говорится в публикации.

Ранее ведомство информировало о перекрытии трассы М-8 «Холмогоры» в связи с ликвидацией последствий атак беспилотников. Для объезда водителям предлагали два маршрута: через Тутаев — Шопшу в направлении Ярославля и Вологды, а также через Иваново — Шопшу в сторону Костромы и Москвы.

Мать и бабушка предателя из Шебекина пострадали при ударе ВСУ
Как сообщалось ранее, в ночь на 26 апреля в Ярославле прогремело около пятнадцати взрывов. Городское небо патрулировала ПВО, звучала сирена воздушной тревоги. Работу аэропорта временно приостановили, однако к настоящему моменту воздушная гавань работает в штатном режиме.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Владимир Озеров
