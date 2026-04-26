Тонны мёртвых креветок выбросило на берег Омана

В Омане побережье усыпало тоннами мёртвых креветок, вся вода на расстоянии десятков метров кажется красной. Кадры появились в Сети. Первым их опубликовал местный актвиист Насиб Амер. Министерство сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов страны уже подтвердило разошедшуюся информацию.

Мёртвые креветки на берегу в Омане. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Nasib bin Amer

В пресс-службе ведомства назвали причиной случившегося критически низкую концентрацию кислорода в морской воде, но поспешили успокоить жителей страны и туристов. Как утверждается, речь идёт о етественном природном процессе, связанном с сезонными изменениями температуры и состава воды. Министерство заверило, что держит ситуацию на контроле и берёт пробы на анализ, чтобы исключить попадание в море химикатов. Жителей прибрежных районов настоятельно призвали не собирать креветок и не готовить из них блюда. Специальные службы должны вскоре очистить пляжи.

Ранее на острове Англси в Великобритании волны выбросили на берег тушу неизвестного животного. Загадочные останки обнаружили после сильной бури. У существа на ногах были парные копыта. Тушу частично покрывала шерсть. Сильное разложение затруднило точное определение вида. Но на фото видно, что у животного были крупные рёбра.