Дирижёра Сергея Стадлера похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге

Народного артиста России, скрипача и дирижёра Сергея Стадлера похоронили в воскресенье, 26 апреля, на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Об этом сообщило издание АиФ.

Отпевание прошло в Исаакиевском соборе, гражданская панихида состоялась в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости. Губернатор Александр Беглов назвал уход музыканта тяжёлой утратой для города, всей страны и мирового музыкального сообщества.

«Скрипка в его руках, в его душе поднималась до небесной высоты. Так мог играть только он. Его исполнение всегда дарило радость», — отметил градоначальник.

Стадлер родился в Ленинграде в 1962 году в семье музыкантов, учился в спецшколе при консерватории, затем экстерном окончил саму консерваторию. В конце 1980-х он давал до 150 концертов в год по всему миру, выступая на легендарных площадках — от венского Музикферайна до миланской Ла Скала.

В 1999 году ему присвоили звание народного артиста РФ. Стадлер возглавлял Санкт-Петербургскую консерваторию с 2008 по 2011 год, преподавал в Московской консерватории и СПбГУ. Губернатор напомнил, что музыкант первым удостоился чести играть на скрипке Паганини во время открытых концертов в Петербурге — это случилось в 1995 и 2003 годах.

Напомним, Сергей Стадлер скончался 20 апреля на 64-м году жизни, когда летел рейсом Петербург — Стамбул. Во время полёта самочувствие артиста резко ухудшилось. Командир самолёта принял решение об экстренной посадке в Румынии, но это не помогло сохранить жизнь дирижёра.