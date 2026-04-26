Динамо прервало победную серию Сочи, оставив гостей на 16-м месте

В матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги московское «Динамо» на своём поле обыграло «Сочи» со счётом 2:0. Встреча завершилась уверенной победой хозяев, которые прервали трёхматчевую победную серию соперника.

Счёт был открыт уже на 11-й минуте: отличился нападающий Константин Тюкавин, замкнувший передачу партнёра. На 52-й минуте преимущество бело-голубых удвоил Муми Нгамалё, отправив мяч в сетку ворот гостей.

Важным событием встречи стало появление на поле сербского защитника «Динамо» Милана Майсторовича, который не играл с 2024 года. Он вышел в стартовом составе, но был заменён в перерыве.

После этой победы «Динамо» набрало 38 очков и поднялось на 8-е место в турнирной таблице. «Сочи» с 18-ю баллами остался на 16-й строчке. В следующем туре «Сочи» 3 мая примет «Оренбург», а «Динамо» 1 мая в гостях сыграет с московским «Локомотивом».

