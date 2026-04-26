Госдеп США выразил уважение ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Вашингтон помнит подвиг ликвидиторов аварии на Чернобыльской АЭС и с должным уважением относится к памяти погибших. С соответствующим заявлением выступил Госдепартамент США в годовщину катастрофы.

«Мы чтим память погибших и воздаём должное невероятному мужеству ликвидаторов», — сказано в тексте ведомства.

Там подчёркивается, что последствия аварии на АЭС заставили весь мир содрогнуться и усилить протоколы безопансости в атомной сфере. Беда сплотила общественность, добавили в Госдепе.

Напомним, катастрофа в одном из энергоблоков Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В этом году исполняется 40 лет с даты самого жуткого происшествия в атомной энергетике. В МАГАТЭ сегодня отметили, что авария на Чернобыльской атомной электростанции стала переломным моментом для мировой ядерной безопасности.