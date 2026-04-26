Подразделения Армии России продвинулись вдоль реки Северский Донец. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«На Краснолиманском участке фронта наши подразделения продвинулись в районе реки Северский Донец у населённых пунктов Святогорск, Татьяновка и Пришиб», — рассказал он.

Ранее наступление Армии России по всей линии фронта подтвердил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он добавил, что украинской армии приходится самым тщательным образом продумывать стратегию и стараться использовать имеющиеся ресурсы с макисмальной эффективностью.