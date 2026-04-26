Захарова: Каллас могла бы победить на чемпионате по поросячьему визгу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично оценила высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас. В беседе с kp.ru дипломат заявила, что риторика эстонского политика могла бы принести успех на конкурсе по поросячьему визгу, который, как оказывается, проходит в городе Тарту.

«Это забава не новая, в странах ЕС такое действо проводится регулярно. Думаю, в Эстонии могли поставить запись с заявлениями Каллас, и она бы победила. Потому что они по-настоящему свинские», — сказала Захарова.

Ранее Захарова назвала «чудовищными» шаги Франции в отношении России. По словам дипломата, риторика Парижа разрушает прежние насыщенные отношения двух стран.