Путин завтра встретится с главой МИД Ирана Аракчи
Владимир Путин и Аббас Аракчи. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Президент России Владимир Путин завтра, 27 апреля, планирует принять главу МИД Ирана Аббаса Аракчи. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Спикер Кремля дал краткий утвердительный ответ на соответствующий вопрос агентства.
Ранее визит Аббаса Аракчи анонсировал посол Ирана в РФ Казем Джалали. Дипломат прибудет в Москву с рабочим визитом для консультаций с российским руководством. Глава МИД Исламской Республики намерен обсудить текущий статус международных переговоров, возможность прекращения огня и другие события, связанные с затяжным ближневосточным конфликтом.
