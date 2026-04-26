26 апреля, 18:49

Путин завтра встретится с главой МИД Ирана Аракчи

Владимир Путин и Аббас Аракчи. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Президент России Владимир Путин завтра, 27 апреля, планирует принять главу МИД Ирана Аббаса Аракчи. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля дал краткий утвердительный ответ на соответствующий вопрос агентства.

Аракчи объяснил, почему диалог с Америкой зашёл в тупик
Ранее визит Аббаса Аракчи анонсировал посол Ирана в РФ Казем Джалали. Дипломат прибудет в Москву с рабочим визитом для консультаций с российским руководством. Глава МИД Исламской Республики намерен обсудить текущий статус международных переговоров, возможность прекращения огня и другие события, связанные с затяжным ближневосточным конфликтом.

Юрий Лысенко
