26 апреля, 20:09

Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Пакистан перед поездкой в Москву

Аббас Аракчи. Обложка © Life.ru

Аббас Аракчи. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Пакистан с важным визитом. Дипломат привёз новые условия Тегерана по урегулированию конфликта. Речь идёт о прекращении войны и установлении мира в регионе. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim. Поездка носит рабочий характер — стороны планируют обсудить ключевые вопросы безопасности.

Издание уточняет, что повестка не включает вопросы ядерной программы Тегерана. Стороны обсудят введение нового правового режима в Ормузском проливе. Отдельный пункт — выплата компенсаций пострадавшим. Также Иран хочет получить гарантии, что новых «вторжений со стороны агрессора» не последует. В списке тем есть вопросы морской блокады и другие условия мирного договора.

Напомним, 27 апреля Аракчи прибудет в Москву. Глава МИД Исламской Республики встретится с президентом России Владимиром Путиным. Дипломат намерен обсудить текущий статус международных переговоров. Стороны рассмотрят возможность прекращения огня. Также в повестке — события, связанные с затяжным ближневосточным конфликтом.

Лия Мурадьян
