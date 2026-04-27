Гости хватали бутылки вина во время стрельбы на ужине с Трампом

Новый ролик с места стрельбы в отеле Washington Hilton разлетелся по соцсетям. На этот раз в объектив попала девушка, которая спокойно взяла со стола две бутылки игристого вина, пока Секретная служба эвакуировала президента США Дональда Трампа.

И она не одна. Судя по кадрам, несколько гостей воспользовались суматохой во время эвакуации, чтобы прихватить алкоголь с сервированных столов.

Другой участник мероприятия, пока большинство гостей ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме прятались под столами, продолжил спокойно есть. Видео с ним ранее публиковал Life.ru.