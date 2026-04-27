ЧП с Трампом можно было избежать: В США заявили о роковом просчёте Белого дома

Администрация США не обеспечила максимальный уровень безопасности на приёме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, который проходил в отеле Washington Hilton и закончился стрельбой. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации.

По данным издания, обычно мероприятия с участием президента страны и членов его кабинета относятся к категории событий особого значения. Им присваивается соответствующий уровень обеспечения безопасности, позволяющий задействовать федеральные ресурсы в полном объёме. Однако приёму в гостинице Washington Hilton, как отмечает WP, «не был присвоен статус, который позволил бы задействовать федеральные ресурсы в полном объёме».

Источники газеты свидетельствуют, что администрация обеспечила на приёме «более низкий уровень безопасности», чем на других мероприятиях с участием чиновников высокого ранга. Этим, по мнению собеседников WP, администрация фактически «поставила страну в необычайно уязвимое положение». Помимо президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп, на приёме присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, глава Пентагона Пит Хегсет, директор ФБР Кэш Пател, а также ряд других министров и высокопоставленных представителей американской администрации.

Напомним, инцидент со стрельбой произошёл в субботу на приёме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. В результате нападения был ранен офицер Секретной службы, отвечающей за охрану первых лиц государства. Стрелявший был задержан.

Ранее Life.ru писал, что гости хватали бутылки вина во время стрельбы на ужине с Трампом.