«Подождите, дайте посмотреть»: Трамп заявил, что сам задержал свою эвакуацию во время стрельбы

Президент США Дональд Трамп признался, что его собственное любопытство помешало агентам Секретной службы оперативно вывести его из здания во время стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. В интервью телеканалу CBS американский лидер подробно рассказал, как всё происходило.

По словам Трампа, он намеренно не покидал помещение, чтобы разобраться в ситуации. Президент отметил, что его действия, скорее всего, замедлили работу службы безопасности.

«Ну, отчасти дело было во мне. Я хотел посмотреть, что происходит, и это не сделало их работу легче», – заявил Трамп, отвечая на вопрос, почему его не удалось немедленно вывести из помещения.

Американский лидер также признал, что своими просьбами подождать он создал дополнительные трудности для охраны.

«Меня окружали отличные люди, и, наверное, я заставил их действовать немного медленнее. Я сказал: подождите, подождите, дайте посмотреть», – рассказал Трамп.

При этом президент США до сих пор не может с уверенностью сказать, совершалось ли покушение именно на него.

«Я не знаю», – ответил Трамп на соответствующий вопрос. Он также отметил, что произошедшее заставляет его осознавать, что он вынужден жить в «безумном мире».

