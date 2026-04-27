Виктор Бут допустил, что покушение на Трампа было постановкой

Предприниматель и общественный деятель Виктор Бут в беседе радио «Комсомольская правда» перечислил ключевые нестыковки в истории с покушением на президента США на Дональда Трампа. Первый вопрос, который вызывает недоумение, — как бывший учитель, который был приглашён на гала-ужин для журналистов Белого дома, сумел пронести оружие в отель Washington Hilton, отметил эксперт.

По его словам, специальная служба, отвечающая за физическую охрану президента США, должна была закрыть здание так, что туда даже мышь бы не просочилась, но мужчина спокойно зашёл внутрь, собрал дробовик, который был в рюкзаке, и лишь затем попытался прорваться в зал.

Ещё одна нестыковка есть в показаниях задержанного, который заявил, что у него якобы не было намерений физически ликвидировать именно Трампа. При этом сам президент США уже через короткое время после инцидента — всё ещё во фраке и с бабочкой — выступал перед публикой и рассказывал о случившемся.

«Опять же, многие комментаторы говорят, что опять это — «постановочное событие». Мы сейчас с вами не можем прийти ни к каким выводам, просто говорим о фактах и о том, что же там произошло», — цитирует Бута kp.ru.