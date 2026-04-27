«Вы ужасные люди»: Трамп в ярости отчитал журналистку из-за манифеста стрелявшего на ужине в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS жёстко раскритиковал журналистку, которая зачитала ему отрывки из письма подозреваемого в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Американский лидер назвал репортёров «ужасными людьми», а содержимое письма – бредом больного человека.

«Я ждал, когда вы это зачитаете. Вы ужасные люди, ужасные. Он больной человек, вам должно быть стыдно, когда вы читаете это», – заявил Трамп, обращаясь к журналистке.

В письме, которое подозреваемый подготовил до стрельбы, содержались оскорбительные высказывания в адрес президента. Трамп не стал комментировать их содержание, но дал понять, что не намерен мириться с тем, что его имя связывают с подобными заявлениями.

«Он это написал, да. Я не насильник, я не педофил. Вы читаете эту чушь от больного человека. Меня ассоциируют с вещами, которые не имеют ко мне никакого отношения. Я полностью оправдан», – резюмировал американский лидер.

