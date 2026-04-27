Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Россиянам объяснили, как мошенники выманивают деньги под видом семейных выплат

Депутат Свищёв: Мошенники крадут деньги под видом оформления семейной выплаты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Burdun Iliya

Мошенники активизировали новую схему обмана россиян. Злоумышленники представляются специалистами государственных служб и предлагают «помощь» в оформлении новой семейной налоговой выплаты. За эту «услугу» просят перевести деньги, предупредил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Парламентарий призвал россиян проявлять бдительность — любые просьбы о предоплате за госуслуги являются признаком мошенничества.

«Вам могут звонить «специалисты» и обещать помочь получить новую семейную налоговую выплату за небольшую предоплату. Это обман. Если вас просят перевести деньги за «оформление» — кладите трубку»,приводит слова депутата РИА «Новости».

Парламентарий напомнил, всё, что связано с выплатой, делают бесплатно. Граждане оформляют заявку через портал «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд. Посредники и комиссии в этой схеме не предусмотрены.

Ежегодная семейная налоговая выплата предназначена для работающих родителей. Право на неё имеют семьи с двумя и более детьми до 18 лет. Если ребёнок учится в вузе очно — возрастное ограничение продлевают до 23 лет. Выплату получают семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.

Деньги пришли сами? Не спешите радоваться: новая схема мошенников может сделать вас преступником
Ранее столичный департамент здравоохранения сообщил о другой мошеннической схеме. Злоумышленники крадут аккаунты на «Госуслугах» под видом записи на диспансеризацию. Мошенники звонят гражданам и представляются сотрудниками поликлиник.

Лия Мурадьян
