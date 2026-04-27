6 дней, 2 этапа, 1 результат: Экспресс-ремонт на майские праздники — реальный план от инженера

Майские праздники традиционно становятся для россиян временем, когда можно не только отдохнуть, но и заняться чем-то полезным, например ремонтом квартиры. В этом году весенние выходные будут самыми короткими за последние восемь лет — два раза по три дня. Ведущий инженер-проектировщик компании РОКВУЛ Андрей Петров в беседе с Life.ru объяснил, как успеть уделить время своему жилищу.

«В условиях ограниченного времени наиболее практичными считаются «сухие» и быстрые виды ремонта. Например, укладка ламината или модульных напольных покрытий, локальная покраска стен, а также обновление отделки с использованием быстросохнущих красок без запаха», — заявил Петров.

Первые три выходных дня логично отвести под демонтаж старых покрытий, подготовку поверхностей и черновые работы: выравнивание дефектов, грунтовку, разметку. Это самый трудозатратный этап, который задаёт качество всего ремонта.

Затем стоит сделать паузу на несколько рабочих дней — материалы должны полностью высохнуть и набрать прочность. Вторая часть праздничных дней подходит для чистовых работ: покраски, поклейки обоев, укладки напольных покрытий.

Отдельное направление — балконы и лоджии. При грамотном планировании они могут стать полноценным кабинетом или зоной отдыха. При утеплении важно формировать непрерывный слой по всем поверхностям: парапету, стенам, полу и потолку.

«Для таких задач используются теплоизоляционные плиты из каменной ваты, рассчитанные на монтаж в каркасных системах утепления. Они плотно заполняют пространство между направляющими и позволяют минимизировать появление «мостиков холода» — участков конструкции, через которые происходит локальная утечка тепла», — пояснил инженер.

Утеплитель также должен быть пожаробезопасным: не поддерживать горение и сохранять свойства при высоких температурах. Эффективность решений напрямую зависит от правильного монтажа — нарушение технологии может испортить результат.

Если балкон уже остеклён, базовое утепление можно выполнить за несколько дней: монтаж каркаса, укладка теплоизоляции и зашивка конструкций. Финишную отделку лучше разделить на два этапа, захватив оба блока майских выходных.

Эксперт не рекомендует закладывать на праздники сложные работы: масштабное выравнивание стен, капитальную штукатурку, перепланировку и всё, где критичны длительные технологические паузы.

Кстати, согласно исследованиям, россияне устали от синдрома серых интерьеров и готовы раскрасить квартиры. Недавно серо-бежевые интерьеры считались универсальным решением. Но сейчас этот подход теряет популярность. Люди всё чаще выбирают тёплые и живые оттенки.