В аэропорту Внуково возобновили вылеты задержанных из-за снегопада рейсов

Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, несмотря на снежную стихию в столичном регионе. Воздушная гавань бросила все ресурсы для отправки и приёма самолётов по расписанию, вылеты задержанных из-за снегопада рейсов возобновлены. Об этом рассказали в самом аэропорту.

«Внуково работает штатно несмотря на неблагоприятные метеоусловия (сильный ливневой снег, видимость менее 1700 метров), задействованы все необходимые ресурсы аэропорта для обслуживания рейсов и пассажиров», — говорится в тексте.

Там подтвердили, что несколько командиров лайнеров всё же приняли самостоятельное решение отложить вылет до более благоприятных условий. Сейчас все ранее задержанные вылеты уже осуществляются. Пассажиров просят отслеживать статус рейса через онлайн-табло.