Магнитные бури 27–29 апреля: Снег в Москве и погодный апокалипсис — это начало. Когда «накроет» геошторм? Как пережить метеозависимым ближайшие дни внезапных снегопадов в Москве и ледяного дождя в Питере? Может, последствия недавней вспышки на Солнце будут не такими разрушительными? Смотрим на графики ИКИ РАН, когда будет магнитная буря и какой силы. 27 апреля, 09:36 Погода в Москве: снег, ледяной дождь и низкое атмосферное давление. Прибавятся ли сегодня магнитные бури? Обложка © Gemini Nano Banana

Вот так дела! Большинство жителей столицы уже начали планировать, где на природе проведут длинные майские выходные, как вернулась зима. И не просто с лёгким снежком! Синоптики предупреждают: ледяной апокалипсис продлится в Москве до завтра и оставит шлейф на три дня. Низкое давление, перепады температур, головная боль и сонливость из-за неожиданного снега в Москве... кажется, метеозависимым и так приходится несладко. Может, хотя бы Солнце их пощадит? Давайте вместе посмотрим на графики вероятности магнитной бури в ближайшие три дня. Будет ли магнитная буря сегодня или погода в Москве и Санкт-Петербурге сжалится над метеочувствительными людьми хоть немного?

Прогноз магнитных бурь на 27, 28, 29 апреля 2026 года

Официальный график вероятности магнитной бури ИКИ РАН: чего ждать 27–29 апреля 2026 года? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

27 апреля проходит относительно спокойно, но не идеально. Ночью и утром показатели держатся в районе Kp 2–3, местами чуть выше — это слабые возмущения, которые не дотягивают до бури, но уже ощущаются организмом. К вечеру ситуация стабилизируется, индекс остаётся в «зелёной зоне». По вероятности — около 48% полной тишины, но при этом целых 45% — возмущённое состояние. Это тот день, когда вроде «ничего страшного», а голова тяжёлая, давление скачет — и появляется странная усталость без причины. Учёные в целом называют такие периоды спокойными, но чувствительным людям легче от этого не становится.

Официальный график прогноза магнитных бурь на 27, 28, 29 апреля 2026 года. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

28 апреля начинается почти так же тихо — Kp 2–3 держится большую часть суток. Но здесь появляется тревожный момент: по официальным графикам всё спокойно до вечера, а затем — резкий скачок до Kp 5. Это уже граница магнитной бури. Причём другая метеостанция прямо предупреждает: буря уровня Kp 5 может начаться уже вечером 28 апреля — фактически без долгого разгона. Это самый неприятный сценарий — когда днём всё нормально, а к ночи резко накрывает. Именно такие скачки чаще всего дают сильную реакцию: головную боль, давление, тревожность, сбитый сон.

29 апреля — уже совсем другая история. Здесь магнитосфера не «играет», а держится на уровне. Почти весь день проходит на Kp 5, то есть это устойчивая магнитная буря. Без резких провалов, без передышек. С утра и до вечера — постоянное давление на организм. По вероятности это тоже чувствуется: только 59% спокойствия, зато 21% — вероятность бури и ещё 20% — возмущений. В реальности это ощущается как затяжное состояние: слабость, тяжесть в теле, скачки давления, раздражительность. Не пик, а именно «давящий фон», который выматывает.

Какой силы будет магнитная буря сегодня? Прогноз геоштормов на 27–29 апреля 2026 года. Фото © Time-In.ru

Вот и получается, что сейчас нас накрывает сразу с двух сторон. С одной стороны, магнитные качели, которые сами по себе выматывают. С другой — этот неожиданный снежный апокалипсис в Москве, который и без всяких геоштормов выбивает организм из колеи. Давление скачет, погода меняется слишком резко, а тело просто не успевает адаптироваться. Поэтому если чувствуете себя разбитым, то это нормально.

Не нужно думать, что вы одиноки в этом состоянии «нестояния». Если есть возможность, в ближайшие несколько дней, пока погода не стабилизируется на майскую обратно, лучше чуть притормозить, больше отдыхать и не требовать от себя сверхрезультатов.

Авторы Карина Морозова