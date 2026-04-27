Убийца дизайнерши в Москве повторил расправу на следственном эксперименте

Следствие добивается ареста мужчины, которого подозревают в расправе над женщиной-дизайнером на западе Москвы. Ему уже предъявлено обвинение. На следственном эксперименте он показал, как расправлялся с жертвой. Кадры опубликовал столичный ГСУ СК России.

СК просит арестовать мужчину за убийство женщины-дизайнера на западе Москвы. Видео © Telegram / Столичный СК

По версии правоохранителей, вечером 25 апреля фигурант пришёл в коммерческое помещение на Верейской улице, заранее вооружившись арбалетом, бейсбольной битой и как минимум двумя ножами. Внутри он напал на незнакомую женщину: сначала ударил её битой по конечностям, после чего нанёс не менее пяти ножевых ранений. Полученные травмы оказались смертельными — пострадавшая умерла на месте.

После нападения злоумышленник покинул место происшествия. Позже его задержали и доставили на допрос. Во время следственных действий мужчина признал вину. С ним также провели проверку показаний на месте.

В квартире обвиняемого прошёл обыск. Там нашли большое количество предметов, которые, предположительно, относятся к холодному оружию. Назначен ряд экспертиз, включая психолого-психиатрическое исследование. Вопрос о мере пресечения решится в суде в ближайшее время.

«Сегодня следствие ходатайствует перед Кунцевским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в столичном главке СК.