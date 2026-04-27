27 апреля, 09:56

Артём Жога посетил перевал Дятлова и назвал трагедию запутанной

Обложка © ТАСС / Илья Московец / URA.RU

История с перевалом Дятлова довольно запутанная, уверен полномочный представитель президента РФ в УФО, Герой ДНР Артём Жога. Он рассказал в интервью RT, что недавно лично посетил это мистическое место.

По словам чиновника, Уральский федеральный округ стал для него родным, в первые месяцы работы он постарался объехать все основные города округа, регулярно изучая новые места. Жога подчеркнул, что проводники на перевале сообщили ему о возможном сходе лавины, однако «история действительно довольно запутанная».

«Много конспирологических версий. Как бы то ни было, это уже история. Когда-то, может быть, мы узнаем, что произошло», — заключил полпред.

Ранее Артём Жога рассказал, как воспитывал своего сына Владимира, ставшего командиром легендарного батальона «Спарта». Боец погиб во время освобождения Волновахи в 2022 году, за этот подвиг он был посмертно удостоен звания Героя России.

Борис Эльфанд
