Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроекты о продлении на Украине военного положения и всеобщей мобилизации. Документы зарегистрированы под номерами №15197 и №15198 и предполагают их действие на протяжении следующих 90 дней.

Действующий документ теряет силу 4 мая. Это будет уже 19-е голосование украинского парламента по данному вопросу. Ожидается, что инициативы рассмотрят на текущей неделе.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель раскритиковала очередное решение о продлении военного положения на Украине. По её словам, «молчаливое большинство» украинцев прекрасно понимает, что происходит на самом деле. Вопрос только в том, найдётся ли на Западе кто-то достаточно смелый, чтобы честно посмотреть на эту ситуацию.