Кэш перестал приносить кеш: Почему на самом деле зашаталось кресло главы ФБР

Кадровые решения в американской политике нередко объясняют не только профессиональными качествами, но и закулисными договорённостями. Особенно это заметно в периоды активной подготовки к выборам, когда борьба за ресурсы выходит на первый план. На этом фоне любые перестановки в окружении президента Дональда Трампа могут иметь куда более глубокие причины, чем кажется на первый взгляд. Об этом на примере директора ФБР Кэша Пателя рассказал Life.ru политолог Дмитрий Еловский.

Известно, что в команде Трампа очень многие места либо куплены, либо людей на эти должности назначали за серьёзную спонсорскую поддержку. К примеру, Марко Рубио стал госсекретарём, потому что за него заплатили миллиардеры из кубинской диаспоры. А вице-президент Джей Ди Вэнс — фигура, которая появилась в Овальном кабинете в результате размена на поддержку бизнесмена Питера Тилля и его знакомых техномагнатов, указывает эксперт.

В случае с Кэш Пателем, скорее всего, кто-то за него платил или оказывал ему какую-либо поддержку. Вероятно, теперь этот процесс подошёл к концу, как и обязательства со стороны Трампа. Ему нужно сейчас срочно набирать необходимый объём ресурсов для проведения выборов в Конгресс и уже начинать готовиться к следующим выборам президента. Дмитрий Еловский Политолог

Для этого Трампу нужны спонсоры и дополнительная поддержка. Видимо, Патель и те, кто за ним стоит, не в состоянии это обеспечить, а скандал — это просто повод, чтобы от него избавиться, считает собеседник.

«Скорее всего, появился новый кандидат на эту позицию, который готов разменять её на ещё больший объём дополнительной поддержки Трампа. И Кэш ему уже не нужен», — заключил политолог.