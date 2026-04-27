Кэш перестал приносить кеш: Почему на самом деле зашаталось кресло главы ФБР
Политолог Еловский: Покровители Пателя перестали приносить Трампу прибыль
Кэш Патель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
Кадровые решения в американской политике нередко объясняют не только профессиональными качествами, но и закулисными договорённостями. Особенно это заметно в периоды активной подготовки к выборам, когда борьба за ресурсы выходит на первый план. На этом фоне любые перестановки в окружении президента Дональда Трампа могут иметь куда более глубокие причины, чем кажется на первый взгляд. Об этом на примере директора ФБР Кэша Пателя рассказал Life.ru политолог Дмитрий Еловский.
Известно, что в команде Трампа очень многие места либо куплены, либо людей на эти должности назначали за серьёзную спонсорскую поддержку. К примеру, Марко Рубио стал госсекретарём, потому что за него заплатили миллиардеры из кубинской диаспоры. А вице-президент Джей Ди Вэнс — фигура, которая появилась в Овальном кабинете в результате размена на поддержку бизнесмена Питера Тилля и его знакомых техномагнатов, указывает эксперт.
В случае с Кэш Пателем, скорее всего, кто-то за него платил или оказывал ему какую-либо поддержку. Вероятно, теперь этот процесс подошёл к концу, как и обязательства со стороны Трампа. Ему нужно сейчас срочно набирать необходимый объём ресурсов для проведения выборов в Конгресс и уже начинать готовиться к следующим выборам президента.
Для этого Трампу нужны спонсоры и дополнительная поддержка. Видимо, Патель и те, кто за ним стоит, не в состоянии это обеспечить, а скандал — это просто повод, чтобы от него избавиться, считает собеседник.
«Скорее всего, появился новый кандидат на эту позицию, который готов разменять её на ещё больший объём дополнительной поддержки Трампа. И Кэш ему уже не нужен», — заключил политолог.
Сообщения о возможной отставке директора ФБР Кэша Пателя стали появляться ещё в начале апреля. В публикациях утверждалось, что он регулярно отсутствует на рабочем месте, использует служебный транспорт, включая авиацию, в личных целях, а также слишком сильно любит выпить. На этом фоне внутри команды Дональд Трамп усилились разговоры о предстоящих кадровых изменениях. По неофициальным данным, перестановки могут затронуть не только Пателя — в числе потенциальных кандидатов на уход называют министра сухопутных войск Дэниел Дрисколл и главу Минтруда Лори Чавес-Деример.
