Охрана для красоты: Гостей на приёме с Трампом даже не досматривали

Попасть на торжественный ужин в честь журналистов Белого дома, где присутствовал президент США Дональд Трамп, можно было, просто предъявив билет или копию приглашения. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на гостей.

По словам посетителей, несмотря на выставленный периметр и обещания строгих мер безопасности, на близлежащих улицах достаточно было на одной из стоек показать билет или копию — персонал рассматривал документы, но не сканировал их и не сверял с личностью гостя.

Посетители также могли свободно заходить в лобби отеля и на нижние этажи без проверки со стороны охраны мероприятия. Единственным препятствием был металлодетектор перед входом в бальный зал. Как отмечает издание, попасть на ужин с главой государства оказалось легче, чем на некоторые спортивные соревнования.

Вечером 25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовали первые лица США, включая Дональда Трампа и Меланию Трамп, произошла стрельба. 31-летний калифорнийский учитель был нейтрализован сотрудниками Секретной службы. Никто из гостей не пострадал, но один из охранников получил пулю в бронежилет. Президент США позднее раскритиковал отель как «не очень безопасный» и заявил, что Белому дому необходим собственный бальный зал.